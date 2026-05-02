Кировских дорожников и строителей обучают инновационным технологиям

В Кировской области дорожников и строителей обучают инновационным технологиям. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В Кирове прошел семинар, который посвятили внедрению инновационных технологий в эксплуатацию объектов инженерной защиты и очистных сооружений. На мероприятии выступили руководители компаний, которые самостоятельно с нуля выстроили производственные и управленческие процессы. Они подтвердили жизнеспособность своих разработок.

В частности, генеральный директор компании «Корбет» Валентин Бабкин рассказал о конструктивных блоках для подпорных стен. Их используют в благоустройстве, берегоукреплении, а также в строительстве дорог и мостов.

Руководитель компании «Строй Актив» Андрей Кимков рассказал о преимуществах легко обслуживаемых и устойчивых очистных сооружений из армированного стеклопластика.