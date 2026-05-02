В Кировской области остаются подтопленными 112 придомовых территорий

По состоянию на девять утра субботы, 2 мая, в Кировской области оставались подтопленными 112 придомовых территорий. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС.

«Уровень воды в Вятке у Кирова составил 442 см от нулевого поста», – говорится в сообщении.

За сутки этот показатель увеличился на один сантиметр.

«Подтоплены 112 придомовых территорий», – рассказали в министерстве.

Как уточнили в чрезвычайном ведомстве, это произошло в Вятскополянском, Зуевском, Котельничском, Малмыжском, Нолинском и Советском округах, а также в Кирове. Кроме того, остается подтопленным низководный мост, расположенный в Кикнурском округе, а также 15 участков в семи муниципалитетах. В МЧС добавили, что эвакуация людей не требуется.