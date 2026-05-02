В кировском баре задержали дебошира

Сотрудники Росгвардии задержали дебошира в баре в Кирове Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Кирове сотрудники Росгвардии задержали мужчину 1996 года рождения, подозреваемого в хулиганстве в баре. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел на улице Владимирской. В одном из баров сработала тревожная кнопка. На место прибыли росгвардейцы. Администратор рассказал, что один из посетителей был пьян и вел себя по-хамски. Мужчина громко кричал. На просьбы успокоиться и уйти он не реагировал.

«В ответ на сделанное ему барменом очередное замечание дебошир начал угрожать сотруднику заведения физической расправой», – говорится в сообщении.

Росгвардейцы задержали мужчину и доставили в отдел полиции.