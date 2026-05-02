В Первомайском простились с оператором-сапером дронов, погибшим в зоне СВО

В ЗАТО Первомайский простились с оператором-сапером дронов, погибшим в зоне проведения специальной военной операции. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщила глава администрации Ольга Казанцева.

В зоне СВО погиб Коснырев Андрей Сергеевич. Житель Первомайского служил в штурмовом подразделении. Он был оператором-сапером дронов. Военнослужащий погиб 26 февраля. Казанцева выразила соболезнования родным и близким бойца.

«Андрей Сергеевич принял мужественное решение, встать на защиту России и до последней минуты остался верен военной присяге, воинскому долгу и своему народу», – написала чиновница.