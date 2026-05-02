На перекрестке Никитской и Пролетарской в Кирове появился пешеходный переход

На перекрестке улиц Никитской и Пролетарской в Кирове появился пешеходный переход. Об этом сообщили в пресс-службе Народного фронта.

Ранее люди, которые шли от улицы Владимирской в сторону поликлиники на Пролетарской и детского сада №12, не могли перейти Никитскую с нечетной стороны. Такая же ситуация была с четной, где расположен детский сад №204.

«Водители не пропускали пешеходов. В итоге людям приходилось нарушать правила дорожного движения», – говорится в сообщении.

Народный фронт обратился в администрацию Кирова. После этого на пересечении улиц Никитской и Пролетарской установили дорожные знаки «Пешеходный переход».