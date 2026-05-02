В Кировской области фермер за счет гранта открыл цех по переработке молока

В Кильмезском районе фермер Сергей Щекалев за счет гранта открыл производство по переработке молока. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Кировской области.

В 2020 году Щекалев получил грант «Агростартап». Ему заплатили 3 млн рублей. На эти деньги бизнесмен купил шесть дойных коров, трактор, косилку и дискатор для обработки почвы. Со временем коров выросло 34 голов.

«При этом хозяйство полностью обеспечило себя кормами собственного производства», – говорится в сообщении.

В апреле бизнесмен открыл мини-цех по переработке молока. В настоящее время фермерское хозяйство выпускает цельномолочную продукцию под собственным брендом. Она поставляется в четыре торговые точки Кильмези.