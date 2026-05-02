С начала года мошенники украли у жителей Кировской области почти 400 млн рублей

Мошенники украли у жителей Кировской области 391 млн рублей в 2026 году

С начала 2026 года мошенники украли у жителей Кировской области в общей сложности 391 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

С начала года мошенники обокрали 1335 человек. Общая сумма составила 391 млн рублей. Преступники использовали не только сотовую связь, но и мессенджеры. Нередко они привлекали к незаконной деятельности курьеров. Деньги, в частности, воровали под предлогом торговли на бирже.

«В ходе совершения преступления мошенники зачастую применяют возможности искусственного интеллекта, подменяя свое изображение или голос, в том числе используя голос близкого родственника», – рассказали в прокуратуре.

Надзорное ведомство направило 518 исков о взыскании денег с дропперов и 24 иска о признании недействительными кредитных договоров, заключенных под влиянием обмана.