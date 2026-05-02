Пообещали денег за опрос: мошенники украли у кировчанки 45 тысяч рублей

Кировчанка прошла опрос и лишилась 45 тысяч рублей из-за мошенников

Мошенники украли у жительницы Кирова 1970 года рождения 45 тысяч рублей под предлогом онлайн-опроса от банка. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления МВД.

Кировчанка наткнулась в сети на предложение якобы от банка. От женщины требовалось пройти опрос. За это горожанке пообещали выплатить 6 тысяч рублей в качестве вознаграждения.

«Женщина прошла по ссылке, добросовестно ответила на вопросы, а в конце в открывшейся форме ввела реквизиты своей банковской карты и код подтверждения из смс для зачисления средств», – рассказали в полиции.

В ведомстве добавили, что после этого со счета кировчанки списали деньги. Оказалось, что этот опрос не имел никакого отношения к банку. Возбуждено уголовное дело. Правоохранители ищут подозреваемых.