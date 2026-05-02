В Юрьянском районе горел садовый дом: пострадал один человек

В пятницу, 1 мая, в Юрьянском районе горел садовый дом, в результате чего пострадал один человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Кировской области.

В СНТ «Верхняя Горца» загорелся садовый дом. На место прибыли пожарные. Они потушили огонь. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров. На месте происшествия работали шесть человек и две единицы техники.

«Травмирован 1 человек», – говорится в сообщении.

Предположительно, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.