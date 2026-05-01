В кировском овраге Засора проведут субботник

Жителей Кирова приглашают на субботник в овраг Засора 2 мая Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жителей Кирова приглашают на субботник, который состоится в овраге Засора в субботу, 2 мая. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Активисты продолжат приводить в порядок овраг между улицами Ленина, Свободы, Герцена и Горбачева. По словам организаторов, туда можно прийти с семьей. Отмечается, что за детьми присмотрят в центре.

«В этот раз субботник для нас – это еще и подготовка к 9 мая», – рассказали организаторы.

Сбор участников запланирован на 11.00. Людям выдадут необходимый инвентарь. После субботника состоятся традиционное чаепитие.