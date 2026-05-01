В Кировской области остаются подтопленными 113 придомовых территорий

По состоянию на девять утра пятницы, 1 мая, в Кировской области оставались подтопленными 113 придомовых территорий. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

Уровень воды в Вятке у Кирова составил 441 сантиметр от нулевого поста. За сутки этот показатель снизился на один сантиметр.

В чрезвычайном ведомстве добавили, что они находятся в Вятскополянском, Зуевском, Котельничском, Кирово-Чепецком, Малмыжском, Нолинском и Советском округах, а также в Кирове. Кроме того, подтоплены 10 дорог в пяти муниципалитетах, а также мост в Кикнурском округе. В МЧС заверили, что эвакуация не требуется.