В пятницу, 1 мая, губернатор Кировской области Александр Соколов открыл летний туристический сезон на Спасской улице в Кирове. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Центральной площадкой торжественных мероприятий стал участок улицы Спасской от Никитской до Казанской.

«1 мая – праздник весны и труда и день, когда в Кировской области открывается туристический сезон и прогулочная Спасская», – сказал Соколов.

Утром на сцене у Центра развития туризма Кировской области выступил музыкальный коллектив «Поющий город». Затем наградили победителей регионального конкурса «Вятское гостеприимство — 2026».

В течение дня на Спасской будут выступать различные творческие коллективы. Кроме того, состоится викторина от студии «Криолло».

2 мая с 10:00 до 13:00 на Спасской пройдёт фестиваль «Дай лапу». В 13:00 начнётся концертная программа на сцене у Центра развития туризма Кировской области. В 17:00 гостей ждёт интерактивная программа от «Тай Парк Порошино».

3 мая гостей прогулочной Спасской ждёт концертная программа от творческих коллективов Юрьянского района, народного самодеятельного коллектива областного клуба «Вятская гармоника» и народного самодеятельного коллектива ансамбля народной песни «Завалинка». Также в течение дня выступят музыкальная студия «Я пою» и Фёдор Стародумов. В 16:00 запланирована интерактивная программа от «Тай Парк Порошино».

В течение всех трех дней на Спасской будут работать мастер-классы, ярмарка народных художественных промыслов и товаров местных производителей.