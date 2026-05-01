В Кирове прошло шествие профсоюзов: в нем участвовали 8 тысяч человек

Фото: пресс-служба правительства Кировской области

В пятницу, 1 мая, в Кирове состоялось шествие профсоюзов, в нем приняли участие более 8 тысяч человек. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

Шествие организовала региональная Федерация профсоюзных организаций. В нем, в частности, принял участие кировский губернатор Александр Соколов, Герой Труда России Геннадий Мамаев, депутаты, общественники, представители отраслевых профсоюзов и другие.

Руководитель региона поздравил жителей с Днем всех трудящихся.

«Мы отмечаем День Весны и Труда в год, объявленный президентом России годом Единства народов России, а также в год 90-летия Кировской области», – сказал Соколов.

Губернатор поблагодарил людей, которые вносят вклад в развитие и процветание Кировской области.