Умерла 47-летняя судья Арбитражного суда Кировской области Татаренкова

В среду, 29 апреля, умерла 47-летняя судья Арбитражного суда Кировской области Елена Татаренкова. Об этом сообщили в пресс-службе инстанции.

Татаренкова скончалась после продолжительной болезни. Она проработала в судебной системе без малого 20 лет. Татаренкова трудилась в составе гражданской коллегии. У нее имелся третий квалификационный класс судьи. Судья награждена благодарностями и Почетными грамотами.

«Но как много не успела! Красивая женщина, любящая жена, мама, она любила читать, путешествовать, мечтала, строила планы, любила жизнь и людей», – говорится в сообщении.

В суде покойную назвали покойную порядочным, отзывчивым и светлым человеком.