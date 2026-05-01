В Уржуме будут судить хакера

В Уржуме 47-летнего местного жителя обвиняют в создании, использовании и распространении вредоносных программ. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД по Кировской области.

Житель Уржума не раз использовал различное программное обеспечение, которое предназначено для нейтрализации средств защиты компьютерной информации. Кроме того, такой софт позволял получить доступа к ресурсам без разрешения пользователей.

«Обвиняемый совершил более 300 компьютерных воздействий, направленных на получение несанкционированного доступа к информационным ресурсам различных пользователей», – говорится в сообщении.

В частности, речь идет о госучреждении в одном из российских регионов. Жителя Кировской области задержали сотрудники полиции и ФСБ. Уголовное дело направили в Уржумский районный суд.