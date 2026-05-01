Киров
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
+8°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия1 мая 2026 7:02

В Уржуме будут судить хакера

Использовавший вредоносные программы житель Кировской области пойдет под суд
Алексей ЕЛАГИН
Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Уржуме 47-летнего местного жителя обвиняют в создании, использовании и распространении вредоносных программ. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД по Кировской области.

Житель Уржума не раз использовал различное программное обеспечение, которое предназначено для нейтрализации средств защиты компьютерной информации. Кроме того, такой софт позволял получить доступа к ресурсам без разрешения пользователей.

«Обвиняемый совершил более 300 компьютерных воздействий, направленных на получение несанкционированного доступа к информационным ресурсам различных пользователей», – говорится в сообщении.

В частности, речь идет о госучреждении в одном из российских регионов. Жителя Кировской области задержали сотрудники полиции и ФСБ. Уголовное дело направили в Уржумский районный суд.