В Советском районе пьяный водитель ударил полицейского: его будут судить

В Кировской области пьяный водитель пойдет под суд за нападение на полицейского

В Советском районе ранее судимого жителя Марий Эл обвиняют в применении насилия в отношении полицейского и вождении в пьяном виде. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Инцидент произошел вечером 20 марта в деревне Верхопижемье. Сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль. За рулем был пьяный водитель. Правоохранители потребовали от него проследовать в патрульную машину. Мужчина сделать это отказался. Он ударил инспектора ДПС рукой по голове.

Было возбуждено уголовно дело. Фигурант свою вину не признал. Однако следователи собрали достаточную доказательственную базу.

«В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», – говорится в сообщении.