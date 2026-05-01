В Слободском районе столкнулись две легковушки и два грузовика: пострадал один человек

Фото: Госавтоинспекция Кировской области

В четверг, 30 апреля, в Слободском районе столкнулись две легковушки и два грузовика, в результате чего пострадал один человек. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Кировской области.

Авария произошла в 11.30 на федеральной трассе Кострома – Шарья – Киров – Пермь. На 626-м километре столкнулись Tenet T4, Skoda Rapid, а также грузовики с прицепами Scania и Sitrak.

В результате ДТП пострадал один человек. По факту случившегося проводится проверка. Причины случившегося выясняются. Движение транспорта по трассе было ограничено.