НовостиПроисшествия1 мая 2026 4:48

В Слободском районе столкнулись две легковушки и два грузовика: пострадал один человек

Алексей ЕЛАГИН
Фото: Госавтоинспекция Кировской области

В четверг, 30 апреля, в Слободском районе столкнулись две легковушки и два грузовика, в результате чего пострадал один человек. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Кировской области.

Авария произошла в 11.30 на федеральной трассе Кострома – Шарья – Киров – Пермь. На 626-м километре столкнулись Tenet T4, Skoda Rapid, а также грузовики с прицепами Scania и Sitrak.

В результате ДТП пострадал один человек. По факту случившегося проводится проверка. Причины случившегося выясняются. Движение транспорта по трассе было ограничено.