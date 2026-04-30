Киров попал на деньги

Номинал монеты - 10 рублей. Фото: пресс-служба Банка России

К понедельнику, 4 мая, Банк России выпустит серию памятных 10-рублевых монет «Города трудовой доблести». Всего в списке восемь поселений, одно из них - город Киров.

В сущности, это будут стандартные монеты из недрагоценных металлов с выступающим кантом на обеих сторонах.

На каждой монете с изображением нашего города (№ 5714-0110 по каталогу) будет также фрагмент памятника, посвященного труженикам тыла, надписи «Киров» и «Города трудовой доблести». Тираж - миллион штук.

Эти деньги будут в официальном обороте - это не просто сувенир, а реальное платежное средство, - подчеркнули в пресс-службе Банка России.