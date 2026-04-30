В Кировской области появится программа развития крупных поселков

В Кировской области планируют разработать программу развития крупных поселков. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В четверг, 30 апреля, кировский губернатор Александр Соколов работает в Слободском районе. В рабочей поездке участвуют депутаты Законодательного Собрания Кировской области Борис Веснин и Роман Титов. Мероприятие началась с посещения поселка Вахруши – обувной столицы Кировской области. В этом населенном пункте находятся несколько обувных предприятий с большой историей.

В поселке работает Районный центр культуры и досуга. Желающие занимаются там художественной самодеятельностью. Здание ДК имеет историческую ценность. Ранее там находился особняк купца Вахрушева.

В здании сделали ремонт. Там обновили фасад, зрительный зал, балкон, кинозал, фойе и концертный зал. Деньги выделили по национальному проекту «Культура». В преображении центра досуга помогали депутат Госдумы Рахим Азимов, а также депутаты Законодательного Собрания Борис Веснин и Роман Титов.

«Дом культуры в Вахрушах - уникальный пример, как за счет участия в различных программам можно преобразить учреждение», – сказал Веснин.

Жители поселка Вахруши каждый год участвуют в отборе дорог для ремонта по проекту «Дорожный миллиард». Его реализуют по инициативе Соколова. По этой программе в поселке уже отремонтировали улицы Октябрьскую, Вокзальную, Первомайскую, Луговую, Кирова, Советскую, Труда и Коммунистическую.

Кроме того, Вахруши участвуют в ежегодном отборе территорий для благоустройства. На улице Ленина привели в порядок пешеходную дорожку. В ближайшее время начнется ремонт тротуара на улице Кирова. Эта общественная территория победила в прошлом году в ходе голосования. По проекту «Формирование комфортной городской среды» создали уличное освещение на улицах Кирова, Ленина, Молодёжная в Вахрушах.

Веснин и Титов обратились к Соколову с инициативой разработать программу поддержки промышленных центров региона, таких как Вахруши. В настоящее время в Кировской области существует программа развития опорных населенных пунктов, охватывающая райцентры. Кроме того, имеется программа поддержки малых населенных пунктов.

«Но у нас есть большое количество промышленных центров, таких как Вахруши. Было бы правильным совместно с депутатским корпусом, правительством разработать программу поддержки таких центров, чтобы была возможность развивать здесь инфраструктуру, повышать ее уровень», – сказал Титов.

Кировский губернатор эту инициативу поддержал.

«Мы сейчас создаем институт пространственного развития, который в том числе будет заниматься концепцией развития населенных пунктов. Нам нужно подумать как раз о таких населенных пунктах, как Вахруши. Они должны быть развиты до уровня не ниже областного центра. Давайте эту работу совместно с депутатами проведем», – сказал Соколов.