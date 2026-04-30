В деревне Елькино 70 домов остались без воды из-за обвала грунта у скважины

Народный фронт потребовал увеличить подвоз воды до ремонта.

В деревне Елькино Лебяжского района больше 70 частных домов подключены к центральному водопроводу. Воду берут из скважины на улице Октябрьской, но 8 апреля она пропала, из-за того, что талые воды подмыли скважину, грунт обвалился. За три недели ремонт так и не начали, сообщает ОНФ по Кировской области.

Люди рассказали Народному фронту, что такое случилось впервые. Воду привозят редко и мало. Жители ставят на участках бочки, ванночки и тазы, чтобы собирать дождевую воду. Ею моют полы и посуду, даже используют в бане. Питьевую воду берут на роднике в конце деревни, а к нему идти больше километра. Для пенсионеров, а их в деревне большинство, это серьезное испытание.

Администрация Лебяжского района пообещала возобновить водоснабжение на следующей неделе. Если действующую скважину не отремонтируют из-за погоды, деревню подключат к резервной. Народный фронт попросил главу района увеличить подвоз воды до восстановления водоснабжения. Если воду не дадут в ближайшие дни, общественники обратятся в прокуратуру.