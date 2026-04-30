На строительство здания автовокзала в Кирово-Чепецке потратят 20,2 млн рублей

На строительство здание автовокзала в Кирово-Чепецке потратят 20,2 млн рублей

В Кирово-Чепецке планируют построить здание автовокзала, на эти цели потратят 20,2 млн рублей. Соответствующая информация появилась на портале госзакупок.

Здание собираются построить на улице Заводской. Объект будет модульным. Начальная цена контракта составляет 20,2 млн рублей. Подать заявки можно будет до 19 мая. Спустя три дня будут подведены итоги.

Подрядчик должен будет построить здание автовокзала с навесом. Кроме того, ему предстоит обустроить покрытие из брусчатки по периметру здания. Работы необходимо выполнить до 30 августа 2026 года.