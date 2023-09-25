В Минюсте Кировской области рассказали, как взять отпуск на свадьбу

Такой отпуск может длиться до пяти календарных дней. Фото: Иван МАКЕЕВ

Можно ли взять отпуск на свадьбу? На вопрос ответили в министерстве юстиции Кировской области. Свадебный сезон еще не закрылся, и информация может быть полезна для тех, кто планирует бракосочетание.

Как сообщает ведомство, для регистрации брака кировчане могут взять отпуск за свой счет продолжительностью до пяти календарных дней. Работодатель по закону не имеет права отказать в нем.

- Отпуск в связи со свадьбой предоставляется независимо от трудового стажа и не влияет на продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска, - рассказали в министерстве.

Для оформления такого отпуска необходимо написать заявление работодателю.