В Кирове восстановили арку Вятского Кремля

Фото: пресс-служба администрации Кирова

В Кирове восстановили арку архиерейского подворья Вятки, более известного как Вятского Кремля. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава администрации Вячеслав Симаков.

Церемония открытия арки состоялась утром в воскресенье, 24 сентября.

– Да, много кто не знал, но в нашем городе тоже был свой Кремль, расположенный между двумя оврагами: Раздерихинским и Засорским, откуда, собственно, и берет начало наш город, – рассказал Симаков.

Руководитель администрации отметил, что в 30-е годы прошлого столетия стену архиерейского подворья разобрали на кирпичи. Ее последний фрагмент сохранился между домами №26 и №28 по Динамовскому проезду. Эти здания построили в позапрошлом веке.

– Благодаря инициативным горожанам из «Том Сойер фест на Вятке» спустя несколько лет работы, арка, венчающая фрагмент стены, была восстановлена, – написал градоначальник.

Симаков отметил, что территорию облагородили, а кусты вырубили. По его словам, теперь арка стала достойным туристическим местом. Глава администрации отметил, что этот объект посещает большое количество людей.