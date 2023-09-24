Фото: пресс-служба правительства Кировской области

В Кировской области 21 студент будет получать стипендию 30 тысяч рублей, эта мера поддержки введена для выпускников, набравших 100 баллов на ЕГЭ. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В вузах завершилась приемная кампания. В областное Министерство образования подали списки студентов, получивших на ЕГЭ 100 баллов как минимум по одному предмету.

– В качестве меры поддержки и поощрения 21 студент-первокурсник будет получать стипендию в размере 30 тысяч рублей, – говорится в сообщении.

Эту меру поддержки ввели в Кировской области в июне 2023 года. Как пояснил губернатор Александр Соколов, выпускников, показавших такие результаты, нужно поддерживать. Он также добавил, что Кировской области необходимы хорошие специалисты.

– Необходимо, чтобы молодые ребята, закончившие школу, оставались в области, учились и работали здесь, – подчеркнул Соколов.