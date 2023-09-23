Кировчане могут проверить содержимое посылки до оплаты за ее получение

Фото: пресс-служба правительства Кировской области

Жители Кировской области могут проверить содержимое посылки до оплаты за ее получение. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Отныне клиенты Почты России могут проверять посылки с наложенным платежом на соответствие вложений. Ранее посмотреть содержимое можно было лишь в некоторых случаях. В частности проверить посылку можно было, если имелась опись вложения, дефект упаковки или вес не соответствовал заявленному.

– Сейчас клиенты могут обратиться к оператору и попросить проверить содержимое посылки перед ее оплатой, – говорится в сообщении.

Человек может отказаться от товара, и ему помогут оформить возврат.