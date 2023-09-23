В Кирове за 83 млн рублей отремонтируют мост через Сандаловку

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В Кирове планируют отремонтировать мост через реку Сандаловку, на эти цели потребуется 83 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Этот мост находится на улице Проезжей в Макарье. По словам жителей, пешеходная часть находится в аварийном состоянии с 2018 года. В 2022 году одна из конструкций пешеходной зоны обрушилась. Там установили заградительные бетонные блоки. Кировчане рассказали, что дорога по мосту сузилась, и движение ограничено.

Проект ремонта моста уже прошел экспертизу. На проведение работ потребуется более 83 млн рублей. Кировский Минтранс предоставит субсидию на ремонт в рамках дорожного нацпроекта.

– Средства на ремонт моста будут заложены при распределении бюджета на 2024-2026 годы, – говорится в сообщении.