В Кирове до конца месяца закончат ремонт на четырех улицах

Работы идут на улицах Свободы, Московской и Павла Корчагина. Фото: киров.рф

В Кирове заканчивается ремонт дорог. Подробности сообщили в горадминистрации.

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в областном центре должны отремонтировать 48 объектов. 44 из них уже сданы в эксплуатацию. На оставшихся четырех продолжаются работы.

Так, на улице Свободы заканчивается укладка верхнего слоя покрытия проезжей части, ведется обустройство съездов и пешеходных зон. На участках Московской (от Ульяновской до поселка Садаковского и от Воровского до Дерендяева) сформированы дорожные покрытия, подрядчик делает тротуары. На Павла Корчагина осталось только благоустроить площадь на перекрестке с улицей Баумана.

До конца сентября работы на оставшихся объектах будут завершены. Пешеходные зоны подготовят к эксплуатации в октябре.