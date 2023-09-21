Телефонные мошенники выудили у кировской студентки почти 100 тысяч рублей

Телефонный мошенник вынудил девушку взять кредит и перевести ему деньги. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Кирове студентку обманули телефонные мошенники. Подробности сообщили в областном УМВД.

Как стало известно, жертве позвонил некий мужчина и представился сотрудником банка. Он сообщил, что кто-то якобы пытается оформить на девушку кредит на 270 тысяч рублей. Чтобы это предотвратить, ей надо установить программу удаленного доступа, что напуганная студентка и сделала. Дальше он предложил ей самой оформить кредит и перевести деньги на чужой счет.

Кировчанка подала заявку в три банка, где у нее имелись открытые счета, и одна из организаций одобрила получение займа. По указанию неизвестного доброхота она перевела 93 тысячи рублей на чужую карту. Уже потом, рассказав о случившемся родственникам, студентка поняла, что стала жертвой аферистов.

На данный момент возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.