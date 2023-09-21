24 сентября в Кирове пройдет акция «Экомобиль»

Кировчане смогут сдать пластик, макулатуру, крышечки и другое. Фото: Иван МАКЕЕВ

24 сентября кировчане смогут сдать вторсырье в рамках акции «Экомобиль». О мероприятии сообщает регоператор «Куприт».

Экомобиль будет стоять на Сурикова, 21 (у стелы Дворца творчества - Мемориал) с 13.00 до 14.00. Кировчане смогут сдать пластик с маркировкой 1, 2, 4, 5, 6, тетрапак без крышек, алюминий, жесть и макулатуру. Более подробный список можно найти здесь. Кроме того, экомобиль принимает такие редкости, как крышечки, пробки от шампанского, зубные щетки, трубочки и многое другое. Особенно нужны металлические крышки от стеклянных бутылок.

Кировчан просят заранее подготовить вторсырье к сдаче. Оно должно быть чистым, освобожденным от лишних деталей, компактно сложенным и рассортированным по фракциям.