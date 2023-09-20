В Кирове до конца года получат жилье 311 дольщиков

До конца года три объекта должны ввести в эксплуатацию. Фото: kirovreg.ru

В Кирове заканчивается строительство трех проблемных домов. Подробности сообщили в областном правительстве.

Речь идет о домах №31 по улице Горбуновой, №13 по Современной и №2б по Орджоникидзе. Их достройки ждут 311 дольщиков.

Так, на улице Горбуновой работает застройщик «Стройсоюз». Сейчас он ведет внутренние отделочные работы. На Современной две секции дома достраивает ООО «Квартал» - сейчас он также занимается внутренней отделкой. На Орджоникидзе тоже работает новый застройщик. Все объекты должны быть сданы до конца года.

Сейчас власти также решают вопрос с оставшимися долгостроями. Это дома №38 и 40 на Березниковском переулке, №3 на Мичуринской, №31 на Ленина, №29а на Пугачева и 12 объектов блокированной застройки в слободе Новое Сергеево. Их дольщикам выплатят компенсации.