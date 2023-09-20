Кировчанам помогли найти работу на общегородской ярмарке вакансий

В мероприятии приняли участие более 500 ищущих работу кировчан. Фото: kirovreg.ru

В Кирове прошла общегородская ярмарка вакансий. Подробности сообщили в областном правительстве.

Мероприятие состоялось в ВятГУ, и на нем представили более 30 работодателей. Среди них - крупнейшие предприятия Кировской области: «Авитек» «Маяк» и другие. Участники ярмарки смогли пообщаться с кадровиками, а также получить индивидуальную консультацию специалиста службы занятости. Посетители также узнали о программах профобучения, социального контракта и трудоустройства молодежи и выпускников.

Всего в ярмарке поучаствовали более 500 кировчан, ищущих работу. По ее итогам 350 человек прошли предварительное собеседование. Многие заполнили анкеты и получили приглашение на предприятия для дальнейших переговоров.