В 2023 году в санаториях Кировской области отдохнули почти 100 участников СВО

В бюджете области на 2023 год на санаторно-курортное лечение предусмотрено 20 миллионов рублей. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Напомним, меру поддержки ввели весной 2023 года по инициативе губернатора Александра Соколова. Она включает в себя возможность для участников СВО и их семей получить бесплатный отдых и лечение в санаториях Кировской области. На данный момент услугой воспользовались 88 участников СВО и 168 членов их семей. Военнослужащим выдано 390 сертификатов.

Как рассказали в областном Минфине, на санаторно-курортное лечение в 2023 году предусмотрено 20 миллионов рублей. Средняя стоимость отдыха для кировчан старше 15 лет составляет 3000 рублей в сутки на человека. Для детей, не достигших 14-летия, цена на 500 рублей меньше. В суммы входят питание, проживание и лечебные процедуры.

В областном правительстве добавили, что мера поддержки также распространяется на родителей участников СВО и опекунов, воспитывавших участников СВО до достижения ими совершеннолетия.

За сертификатом на лечение в санатории можно обратиться в управление социальной защиты по месту жительства, пребывания или фактического проживания, а также в фонд «Защитники Отечества». Список доступных санаториев можно найти здесь.