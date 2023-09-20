Кировчанин пытался пройти в здание суда со спрятанным бритвенным лезвием

Лезвие мужчина положил в спичечный коробок и спрятал во внутренний карман куртки. Фото: ГУФССП по Кировской области

Как сообщили в областном ГУФССП, инцидент произошел в Ленинском районном суде. У одного из посетителей обнаружили спрятанное бритвенное лезвие. Мужчина положил его в спичечный коробок и убрал во внутренний карман куртки. Опасный предмет, запрещенный к проносу, нашел судебный пристав при осуществлении пропускного режима.

- Благодаря бдительности и профессионализму сотрудника Главного управления, гражданин с опасным предметом в здание не допущен, предотвращена возможная провокация, связанная с угрозой жизни и здоровью работников и посетителей суда, - сообщили в ведомстве.

Всего за шесть месяцев 2023 года кировчане пытались пронести в здания судов и подразделений ГУФССП 434 запрещенных предмета. Среди них - 136 единиц газового и травматического оружия, 273 ножа и 25 электрошокеров.