В Кирове до конца 2039 года построят новый микрорайон

В микрорайоне построят жилые дома средней этажности, три детсада и ФОК. Фото: киров.рф

В Кирове планируют построить новый микрорайон. Вопрос обсудили на комиссии Гордумы по строительству, благоустройству и развитию инженерной инфраструктуры.

Новый микрорайон планируется построить на улице Риммы Юровской. Планируется, что он будет включать в себя многоквартирные жилые дома средней этажности, три детсада и физкультурно-оздоровительный комплекс.

Проект должен быть выполнен до конца 2039 года. Уже заключен договор комплексного развития территории с ООО «Демант», получено положительное сводное заключение правительства Кировской области и прокуратуры.

В ходе обсуждения депутаты отметили, что территория должна развиваться с учетом создания транспортной инфраструктуры. Необходимо заранее проработать возможность появления в новом микрорайоне улично-дорожной сети.