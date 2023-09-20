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НовостиОбщество20 сентября 2023 4:40

После шумихи власти Орловского района отчитались в ремонте памятника воинам

Новый крайний срок работ - 10 октября
Петр МАКСИМОВ
За лето подрядчик успел только разворотить дорожки

За лето подрядчик успел только разворотить дорожки

Во вторник, 19 сентября, Кировское отделение Народного фронта писало о проблемном ремонте памятника погибшим бойцам Великой Отечественной войны. Речь идет о монументе в селе Чудинове.

Ремонт за 1 миллион рублей (более 130 тысяч - софинансирование, собранное самими жителями и выделенное агрофирмой) должны были завершить к 31 августа по программе ППМИ. Но за лето подрядчик лишь раз заехал в село.

- Возле памятника демонтирована тротуарная плитка, она так и осталась валяться рядом, - рассказали общественники. - На ее бывшем месте - глубокие колеи. В общем, мемориальная зона в удручающем состоянии.

Через несколько часов правительство региона опубликовало сообщение от районных властей: да, ИП Фабриков А.В. нарушил сроки ремонта по контракту. Но после требований и претензий от чиновников дело сдвинулось с мертвой точки.

Сейчас, по заверению властей, работы возобновились. Крайний срок - 10 октября, но «надеемся, что ремонт завершат гораздо раньше».