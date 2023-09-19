Беременная закладчица: 23-летняя девушка организовала сеть сбыта наркотиков

Девушку не сразу заключили под стражу - и она продолжала сбыт запрещенных веществ Фото: Алексей БУЛАТОВ

На днях полиция «накрыла» сеть распространения «скорости» - синтетических наркотиков. Возглавляла ее 23-летняя беременная жительница Слободского района.

Запрещенные вещества изъяли в тайниках-закладках и дома у девушки. Однако заключать под стражу ее не стали. Тогда девушка продолжила распространять наркотики и даже вовлекла в эти преступления новых участников.

В Кирове, Омутнинске, Кирово-Чепецке и Советском районе нашли в сумме 31 тайник с наркотиками, подготовленный девушкой и ее подельниками. Уголовное дело заведено по статье о незаконном сбыте наркотиков.

Девушку заключили под стражу, как и ее помощников. «В деле», к слову, были трое мужчин.