Ушел из жизни автор идеи создания парка Победы

Информации о дате и месте прощания пока нет. Фото: киров.рф

Ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны, почетный гражданин города Кирова Евгений Жуйков.

Евгений Севастьянович родился в 1927 году в семье вятского рабочего, отучился на слесаря, в годы войны добровольно поступил в Соловецкую школу юнг. Служил на Северном флоте, оборонял Заполярье, затем перешел на Черноморский флот. Вернувшись домой, работал в Кирове и в Мурашах. Награжден боевыми и трудовыми орденами.

С конца 1980-х по 2010 год возглавлял городскую организацию ветеранов. Именно Евгению Жуйкову принадлежала идея создания парка Победы, - напомнили в городской администрации.

Евгению Севастьяновичу было 96 лет.

О дате, времени и месте прощания пока не сообщается.