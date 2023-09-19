На дорогах Кировской области установили четыре метеосистемы

Метеосистемы установили на четырех участках нескольких трасс. Фото: kirovreg.ru

Как сообщили в областном правительстве, метеорологические системы мониторинга оперативно передают сведения о состоянии дорог. Они фиксируют температуру и влажность воздуха, атмосферное давление, скорость и направление ветра. Оборудование также следит за трафиком по полосам движения и плотностью потока, определяет скорость автомобиля и фиксирует остановку и стоянку авто.

Метеосистемы появились на следующих дорогах:

- Киров - Кирово-Чепецк - Зуевка - Фаленки - граница Удмуртской Республики - на 1 км;

- Киров - Стрижи - Оричи - на 22 км;

- Киров - Советск - Яранск с подъездом к Яранску - на 34 и 13 км.

Как пояснили в областном Минтрансе, нововведение нужно дорожникам. С помощью данных, которые передают метеостанции, они смогут, к примеру, вовремя провести работы на трассах, чтобы на них не образовалась наледь.