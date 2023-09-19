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НовостиОбщество19 сентября 2023 10:29

В Кировской области бесплатно обучают работников оборонно-промышленного комплекса

На данный момент идет переподготовка 563 сотрудников
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Наиболее востребованные специальности - станочник, слесарь-ремонтник и другие.

Наиболее востребованные специальности - станочник, слесарь-ремонтник и другие.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Кировской области работники оборонно-промышленного комплекса проходят бесплатное обучение. Подробности сообщили в пресс-службе правительства региона.

На данный момент предприятия ОПК предлагают более 1900 вакансий. Для обеспечения кадрами в Кировской области в рамках нацпроекта «Демография» проводят бесплатную переподготовку работников. В ней приняли участие 11 крупных работодателей региона.

На сегодняшний день заключены соглашения на профобучение более чем 2000 человек. К нему уже приступили 563 работника оборонных предприятий. Наиболее востребованные специальности - станочник широкого профиля, слесарь-ремонтник, станочник деревообрабатывающих станков, стропальщик, мастер производственного участка, оператор механизированных и автоматизированных станков и другие.

В правительстве отметили, что все желающие получить новую специальность в сфере ОПК могут обратиться в центры занятости населения или в отделы кадров предприятий.