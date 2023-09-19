В Слободском районе ремонтируют участок федеральной трассы

В течение 2023-2024 годов ремонт пройдет на участке общей протяженностью 14 км. Фото: kirovreg.ru

В Слободском районе идет ремонт федеральной трассы «Кострома - Шарья - Киров - Пермь». Как сообщили в областном правительстве, работы пройдут на участке от деревни Большие Логуновы до Слободского в течение 2023-2024 годов. Его общая протяженность - 14 км.

В текущем году специалисты проведут ремонт участка длиной 1,5 км от деревни Большие Логуновы до деревни Рубежница. В 2024 году начнется второй этап, на котором подрядчик приведет в порядок отрезок дороги от Рубежницы до Слободского.

На третьем этапе предстоит уложить верхний слой асфальта и нанести разметку на протяженности всего ремонтируемого участка - от деревни Большие Логуновы до Слободского.

Добавим также, что подрядчиком выступает компания «СУ-43».