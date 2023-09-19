В Кирове подходы к остановке на Комсомольской сделают удобными

Лестничные марши установят вместо подпорной стенки. Фото: киров.рф

Как сообщили в администрации города, работы по устройству лестничных маршей ведут между домами №21 и №23 по Комсомольской. Пешеходный трафик здесь высокий, а подход к остановке всегда был только один. К тому же подпорная стенка, вместо которой делают лестничные марши, уже была не в лучшем состоянии.

Сейчас подрядчик почти закончил демонтировать прежнюю конструкцию. Лестницы обустроят в течение двух недель. Новые марши также оборудуют пандусами и поручнями. Рабочие, помимо ступенек, благоустроят и площадку рядом с остановкой.

Как добавили в мэрии, в Кирове продолжается ремонт лестниц. В течение лета в порядок привели более 10 объектов. В ближайших планах - лестничные марши на участке улицы Ленина от Московской до Спасской.