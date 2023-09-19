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НовостиОбщество19 сентября 2023 9:13

В Кирове заканчивается реставрация арки Вятского кремля

К 1 октября все работы будут завершены
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Рабочим предстоит отшлифовать кирпичи, покрыть крышу и сделать водостоки. Фото: vk.com/tomsawyerfestvyatka

Рабочим предстоит отшлифовать кирпичи, покрыть крышу и сделать водостоки. Фото: vk.com/tomsawyerfestvyatka

Работы по реставрации арки Вятского кремля близки к окончанию. На данный момент почти завершилось восстановление кладки. Рабочим необходимо отшлифовать кирпичи, покрыть крышу и сделать водостоки. Объект будет полностью готов к 1 октября.

Как сообщили в Центре развития туризма, арка Вятского кремля представляет собой кирпичную ограду с башенками. Ее возвели в начале XIX века вместо деревянных укреплений. Ранее на этом месте располагался Хлыновский кремль - еще более древнее сооружение.

Ныне достопримечательность весьма популярна среди кировчан, поскольку открывает великолепный вид на ансамбль Трифонова монастыря. Арка стала одной из наиболее посещаемых общедоступных видовых точек в историческом центре города.