Стали известны самые высокооплачиваемые вакансии сентября в Кирове

Востребованные специалисты могут получать от 67 тысяч рублей в месяц. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кому в Кирове готовы платить больше всех? На вопрос ответили специалисты портала SuperJob. Они составили топ-5 наиболее высокооплачиваемых вакансий сентября, открытых в областном центре.

На первом месте оказалась должность SEO-оптимизатору, которому готовы платить от 67 тысяч рублей в месяц. Второе место заняла вакансия старшего менеджера по работе с ключевыми клиентами. От специалиста требуют наличие высшего образования и опыт продаж, а взамен предлагают от 66 тысяч в месяц.

На третьем месте - директор магазина. Он также должен иметь высшее образование и релевантный опыт работы от одного года. Такой сотрудник сможет получать до 75 тысяч рублей.

На четвертом и пятом месте в топе оказались вакансии помощника машиниста электровоза с зарплатой до 66 тысяч и стропальщика с доходом от 55 тысяч в месяц.