Александр Кислицын занял пост замминистра информтехнологий

Александр Кислицын будет курировать два направления работы министерства. Фото: it.kirovreg.ru

В Кировской области назначили нового заместителя министра информационных технологий. Им стал Александр Кислицын. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Вакансию открыли после ухода предыдущего зама, Дениса Алексеева. На данный момент Александр Кислицын курирует два направления работы министерства. Это цифровое развитие и предоставление государственных и муниципальных услуг. Среди его задач - цифровая трансформация органов исполнительной власти и местного самоуправления региона и формирование инвестиционной привлекательности области.

СПРАВКА «КП»

Александр Сергеевич Кислицын имеет профильное IT-образование, полученное в Вятском государственном университете. Работал в компании «Вятская сотовая связь», в течение 18 лет занимался интернет-маркетингом. В 2021 году вошел в число финалистов конкурса «Лидеры России» по треку IT. Имеет законченную ступень МВА по направлению «Менеджмент».