Для Вятскополянской ЦРБ готовят 40 новых специалистов

В 2023 году штат пополнился шестью целевиками, и до конца года на работу устроится еще один специалист. Фото: kirovreg.ru

В Кировской области продолжается подготовка кадров для больниц. Подробности стали известны во время планерки у губернатора.

Так, для Вятскополянской ЦРБ готовят сразу 40 специалистов. 39 студентов учатся в КГМУ, еще один заканчивает ординатуру. На данный момент в ЦРБ работают терапевты, врачи общей практики, а также специалисты по 20 «узким» профилям.

Только в текущем году в больницу пришли работать шесть целевиков - два эндокринолога, участковые терапевт и педиатр, хирург, стоматолог. До конца года ожидается также трудоустройство врача анестезиолога-реаниматолога.

Кроме того, учреждению компенсировали уволившихся участковых врачей-педиатров. Два специалиста вернулись после перерасчета пенсии, и еще один целевик устроился в детскую поликлинику.