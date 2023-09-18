Свалку в Омутнинске ликвидируют раньше срока

Со свалки уже вывезли около 60% отходов. Фото: kirovreg.ru

В Омутнинске продолжается ликвидация свалки. Подробности сообщили в областном правительстве.

Работы идут с опережением графика. Согласно контракту, рекультивация должна завершиться до 1 ноября 2024 года. Однако ожидается, что она завершится раньше срока.

По проекту предусмотрен вывоз свалочных масс на полигон. На данный момент подрядчик уже перевез около 60% отходов. Рабочие также построили временную подъездную дорогу, обустроили водоотводную канаву для сбора фильтрата и наблюдательные скважины. После очистки участка от мусора планируется нанести плодородный слой грунта и посеять злаковые травы.

Напомним, что на ликвидацию свалки в Омутнинске выделили почти 340 миллионов рублей. Из них 315 миллионов - средства из федерального бюджета.