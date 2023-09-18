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НовостиПроисшествия18 сентября 2023 9:59

В Кирове столкнулись две легковушки, грузовик и мотоцикл: пострадал один человек

В Кирове в массовом ДТП с участием грузовика пострадал мотоциклист
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Авария произошла на улице Ломоносова. Фото: ГИБДД Кировской области

Авария произошла на улице Ломоносова. Фото: ГИБДД Кировской области

В Кирове произошло массовое ДТП. Подробности сообщили в областной Госавтоинспекции.

Авария случилась в воскресенье, 17 сентября, в 18.45. У дома №7 по улице Ломоносова столкнулись сразу четыре транспортных средства: два автомобиля ВАЗ-21140, большегруз «Даф» и мотоцикл «Хонда».

В результате пострадал только один человек - 35-летний мужчина, сидевший за рулем «железного коня». Насколько серьезными оказались его травмы, ведомство не сообщает.

Всего за минувшие три дня на дорогах Кировской области произошло 19 ДТП. В них пострадал 21 человек и один погиб.