Самые активные муниципалитеты Кировской области получат допсредства на ремонт дорог

В текущем году по программе отремонтируют 181 объект. Фото: kirovreg.ru

На планерке у Александра Соколова подвели итоги исполнения программы «Дорожного миллиарда». Напомним, по ней жители сами выбирают, какие участки будут приведены в порядок. Получателями средств на ремонт дорог стали 70 муниципалитетов.

Наиболее активными при голосовании оказались Шабалинский район, Унинский округ, Белохолуницкое городское поселение и Чеглаковское сельское поселение Нагорского района. Они получат поощрение в виде дополнительных дотаций на ремонт дорог.

Добавим также, что в текущем году по программе «Дорожный миллиард» приведут в порядок 181 объект общей протяженностью 135 км. На данный момент готовы 152 участка в 64 муниципальных образованиях. В 2024 году планируется отремонтировать 126 объектов.