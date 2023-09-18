Доходы бюджета Кировской области выросли на 12,9%

С января по август 2023 года в бюджет Кировской области поступило более 73 миллиардов рублей. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

С января по август 2023 года в областной бюджет поступило 738, миллиарда рублей - 71,6% к годовому плану. Рост доходов в сравнении с аналогичным периодом минувшего года составил 8,4 миллиарда, или 12,9%.

Большую часть суммы, 46,8 миллиарда, составляют собственные пополнения. 42,7 миллиарда из них - доходы с налогов. Финансовая помощь из федерального бюджета составила 26,9 миллиарда.

Расходы бюджетов, как областного, так и муниципальных образований, за восемь месяцев составили 69,6 млрд рублей, или 61,3% к годовому плану. При этом только на оплату труда ушло 25,4 миллиарда рублей - 36,6% от общего объема.

- За восемь месяцев муниципальным образованиям области на обеспечение сбалансированности местных бюджетов, решение вопросов местного значения и выполнение переданных государственных полномочий направлено из областного бюджета 18,9 млрд рублей. По сравнению с прошлым годом объем финансовой помощи увеличился на 3,2 млрд рублей, или на 20,3%, - пояснили в областном Минфине.