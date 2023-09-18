В Кирове состоится первый фестиваль симфонических оркестров России

Мероприятие состоится 29 сентября. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Кирове впервые состоится фестиваль симфонических оркестров России. Подробности сообщили в областном правительстве.

Событие под названием «Симфония над Вяткой» состоится 29 сентября в Вятской филармонии и объединит 300 талантливых музыкантов. Перед кировчанами выступят известные творческие коллективы из Республики Татарстан, Карелии, с Урала. Участвовать также будут и наши, кировские, музыканты. Жителей региона приглашают присоединиться к уникальному событию.

- Несомненно, фестиваль станет значимым событием в культурной жизни нашего региона и незабываемым праздником для всех любителей музыкального искусства, - прокомментировала зампред областного правительства Светлана Шумайлова.