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НовостиОбщество18 сентября 2023 7:59

В Кирове состоится первый фестиваль симфонических оркестров России

300 талантливых музыкантов выступят в Вятской филармонии
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Мероприятие состоится 29 сентября.

Мероприятие состоится 29 сентября.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Кирове впервые состоится фестиваль симфонических оркестров России. Подробности сообщили в областном правительстве.

Событие под названием «Симфония над Вяткой» состоится 29 сентября в Вятской филармонии и объединит 300 талантливых музыкантов. Перед кировчанами выступят известные творческие коллективы из Республики Татарстан, Карелии, с Урала. Участвовать также будут и наши, кировские, музыканты. Жителей региона приглашают присоединиться к уникальному событию.

- Несомненно, фестиваль станет значимым событием в культурной жизни нашего региона и незабываемым праздником для всех любителей музыкального искусства, - прокомментировала зампред областного правительства Светлана Шумайлова.